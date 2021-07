Homem que fazia disque-droga e tinha laboratório em casa é preso em Americana

Segundo investigador, pessoas com maior poderio financeiro são maioria dos clientes do disque droga – Foto: Divulgação/Dise

Dando continuidade a Operação Telemarketing, a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana prendeu um jovem de 21 anos e encontrou um laboratório de drogas na manhã desta quarta-feira (28), no Jardim da Balsa, em Americana.

A prisão ocorreu após, na semana passada, a Dise prender um jardineiro em Santa Bárbara d’Oeste, que fazia o “disque-drogas”. Assim como no último caso, o jovem preso nesta quarta também recebia as encomendas de entorpecentes por telefone e fazia a entrega dos mesmos que eram preparados em seu apartamento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Conhecido como “Minhoca”, o suspeito faria a distribuição de cocaína pura e misturada na região dos bairros Parque da Liberdade, São Roque, Jardim da Paz, Mário Covas e Jardim da Balsa, apontou a Dise.

Os policias descobriram que “Minhoca” utilizava um Ford Fiesta branco para fomentar sua atividade criminosa, tendo conhecimento até da placa do veículo.

Após pedido da Dise, foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Americana mandado de busca e apreensão domiciliar nos endereços conhecidos do suspeito.

Ao cumprir as buscas nesta quarta, em apartamento na Rua Rio Açu, no Jardim da Balsa, os policiais descobriram um laboratório de droga.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

No apartamento, foram encontradas 520 gramas de cocaína em tijolos, além de 40 gramas de cocaína em pó, 328 pinos de cocaína, 45 papelotes do entorpecente e 476 gramas de pó branco para misturar a droga.

Diversos utensílios utilizados para misturar e embalar a cocaína pura também foram localizados, como liquidificador, pratos e colheres, com resquícios da droga. O Ford Fiesta branco de “Minhoca” também estava no local.

As drogas, os objetos e o carro foram apreendidos e o homem de 21 anos foi levado até a sede da Dise, onde o delegado Marco Antonio Pozeti prendeu o suspeito por tráfico de drogas.

Classimais: clique aqui e confira as vagas anunciadas no classificado do LIBERAL.

Disque-drogas cresce

Investigador da Dise, Emerson Siqueira, destacou o crescimento do disque-drogas. “Está se tornando muito comum, os usuários recebem o entorpecente em casa e muitas vezes até no trabalho. Evitam o contato com biqueiras e bairros carentes, onde geralmente as drogas são negociadas”, explicou.

Segundo o policial, os usuários deste formato costumam ter um poderio financeiro maior. “Muitos dos usuários que optam por esta modalidade para comprar entorpecentes são pessoas abastadas, da sociedade. Por isso cresce tanto o tráfico por ‘disque-drogas’ e por isso estamos intensificando o combate desta modalidade”, afirmou.