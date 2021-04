Homem fica em estado grave após ser atropelado na SP-304, em Americana

Um homem ficou em estado grave após ser atropelado por um veículo durante o início da noite desta terça-feira (13), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima tentou atravessar a rodovia na altura do quilômetro 125 + 600 metros, pouco depois da entrada para a avenida Nossa Senhora de Fátima.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O condutor do veículo saiu da área lindeira e estava pelo acostamento aguardando uma oportunidade para entrar na pista, quando atropelou o pedestre que caminhava no local.

O homem, de cerca de 40 anos, foi atropelado na pista sentido Santa Bárbara d’Oeste. Além dos policiais rodoviários, o Corpo de Bombeiros de Americana esteve no trecho.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde permanecia internada na noite desta terça.

O motorista que atropelou o pedestre ficou no local após a ocorrência do acidente e chamou as equipes de resgate para socorrer a vítima. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Civil estiveram no local para realização da perícia técnica. As causas do acidente serão investigadas.