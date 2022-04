Homem é preso após tentar roubar taxista em Americana

Um cozinheiro de 31 anos foi preso após agredir e tentar roubar um taxista na Rodoviária de Americana na madrugada de sábado (23). O caso aconteceu por volta de 5 horas.

Uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) tomou conhecimento do crime via rádio e ouviu da vítima no local que o homem teria solicitado a corrida e, minutos após, anunciado que queria o veículo e partido para agressões físicas contra ele.

Patrulheiros encontraram o cozinheiro, que confessou a tentativa de roubo – Foto: GAMA – Divulgação

O taxista contou ter sido atingido com golpes na cabeça, pescoço e braço, resultando em escoriações, porém o assaltante acabou fugindo.

Enquanto uma equipe operacional conduzia a vítima à polícia judiciária, para registro da ocorrência, uma equipe de Romu passou a fazer diligências em busca do suposto ladrão, com a informação de que ele estaria em uma clínica na região do Jardim Brasil.

O homem foi encontrado e revistado. Entrevistado sobre os fatos, confessou a tentativa de roubo e as agressões contra o taxista. Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado à delegacia e teve a prisão ratificada, recolhido na Prisão Pública de Sumaré.