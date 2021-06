Homem é preso após roubar lojas no Centro de Americana

Uma loja de roupas localizada na Rua Washington Luís, no Centro de Americana, foi roubada na tarde deste sábado (19), por volta das 15h20. Pouco depois, um homem foi preso após a denúncia da vítima, e com ele foram encontradas peças que também teriam sido roubadas no dia anterior.

Segundo divulgado pelo 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do interior), a vítima teria informado a polícia sobre o roubo e as características do autor, um homem de 37 anos que foi detido logo após o crime, já com outras roupas.

Os policiais encontraram com ele R$ 342 e uma chave do local onde ele dormia. No quarto foram localizados todos os objetos subtraídos anteriormente, dois pares de tênis, um par de sandálias, três pacotes de meias e uma camisa. De acordo com o registro policial, parte dos objetos encontrados seria de outras lojas, roubadas na sexta-feira (18).

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Americana, onde também compareceram as vítimas. Elas reconheceram o autor dos roubos, que permaneceu preso, à disposição da justiça.