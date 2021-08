Hospital Municipal estuda desmobilizar parcialmente leitos de UTI Covid

Com a diminuição nos internados pelo novo coronavírus (Covid-19) nas últimas semanas, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi estuda uma possível desmobilização parcial dos leitos intensivos para a doença. São 30 vagas de UTI Covid-19, das quais seis estavam ocupadas nesta quarta-feira. O setor chegou à lotação máxima no início de julho.

“O Hospital Municipal informou que, diante redução das internações em leitos de UTI-Covid, a equipe técnica vem realizando estudos para uma possível desmobilização parcial desses leitos”, explicou o hospital.

Na semana passada, a Secretaria de Saúde informou ao LIBERAL que segue cautelosa e está atenta à estrutura de saúde para garantir assistência diante do risco de eventuais novos picos da doença na cidade.

“Será mantido um quantitativo, ainda não definido, tanto para leitos de UTI como para enfermaria, considerando que a transmissão do vírus continua, apesar de em menor escala, inclusive com novas cepas, como é o caso da variante Delta, já disseminada no país”, disse o hospital.

PARTICULAR. Dos 10 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Unimed, oito estão ocupados. O volume de pacientes na terapia intensiva exclusiva da doença chegou a 41 este ano. Mesmo com baixas taxas de ocupação, Hospital Unimed descartou desmobilizar leitos nesse momento.

“A disponibilização da vacina tem contribuído para a redução do número de internações, mas entendemos que é necessário ter cautela quanto à desmobilização dos leitos para tratamento da Covid-19, devido à presença de novas variantes e da alta taxa de transmissão. Portanto, até o momento, não houve desmobilização”, explicou ontem.

Os hospitais São Francisco e o São Lucas foram procurados, mas não informaram se vão desmobilizar leitos. Eles registravam ontem, cada um, seis pacientes em leitos UTI Covid-19.