Gratuito, novo jornal do Grupo Liberal tem foco nos bairros

O Grupo Liberal lançou na última semana o jornal “Seu Bairro na Clube”, de distribuição gratuita e ligado ao trabalho da Rádio Clube AM 580. Nesta semana, o impresso foi entregue, de casa em casa, na região do Jardim São Luiz, que contempla ainda os bairros Jardim Boer, Jardim América, Jardim Progresso, Mirandola, entre outros. A expectativa é que a segunda edição, que será voltada para os bairros da região do São Vito, seja entregue ainda este mês.

De acordo com o jornalista responsável pela publicação, Sérgio Franco, a ideia do periódico é ressaltar o potencial das regiões da cidade e as características, sempre trazendo reportagens que mostrem o que aqueles bairros expressam, seja o aspecto econômico, social, cultural e, também, sobre personagens locais.

“Os bairros ganharam características próprias, eles se desenvolveram muito. Então, nosso objetivo, assim como a Rádio Clube, é chegar mais perto das pessoas e explorar positivamente essa realidade”, explicou o jornalista.

Além do conteúdo hiperlocal, a publicação também é uma forma de atender a demanda de anunciantes que mantêm comércios dentro dos bairros. Segundo adiantou o diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, além de percorrer todas as regiões de Americana, a publicação já tem pedidos para edições em cidades onde a rádio tem cobertura, como Sumaré, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

“Não queremos só fazer e entregar o jornal, mas queremos depois visitar novamente as regiões, os comerciantes e ouvir os moradores, estar mais próximo deles, assim também podemos fazer uma fusão com o LIBERAL, por exemplo. A criação deste mais novo canal de comunicação do grupo vem ao encontro do objetivo da empresa que é evoluir, levar comunicação clara e estar mais perto dos leitores”, disse Fernando.

Nesta primeira edição, o jornal de oito páginas traz reportagem sobre um grupo solidário do bairro São Luiz que atua na doação de alimentos e vestuários a moradores de rua, a história de vida do ex-treinador Almir José Fernandes, figura conhecida na região, além da programação completa da Quermesse da Paróquia São Camilo e novidades sobre o campeonato amdor de futebol.