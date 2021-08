Governo amplia Vale-Gás e beneficiará 7,4 mil famílias na RPT

Alta no preço do gás da cozinha tem dificultado ainda mais para as famílias carentes – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira (3) a ampliação do programa Vale Gás, passando a beneficiar 426,9 mil famílias em todo o Estado (mais de 2 milhões de pessoas).

Com isso, o número de beneficiados na RPT (Região do Polo Têxtil) disparou em relação ao primeiro anúncio feito do programa pelo Estado há duas semanas, com menor abrangência.

O número saltou de 869 para 7.457 famílias beneficiadas com o programa na região. Só em Americana, serão 1.302 famílias beneficiadas.

Mais 2.819 recebem o programa em Hortolândia, além de outras 2.915 em Sumaré. Os números são menos expressivos em Santa Bárbara d’Oeste e em Nova Odessa. Santa Bárbara terá 237 famílias beneficiadas e Nova Odessa, 184.

O gás tem sofrido aumentos constantes ao longo da pandemia. O último aumento foi registrado em julho, com o preço para o consumidor em Americana e região chegando a R$ 95.

O investimento total na ação de segurança alimentar é de R$ 128 milhões e atenderá famílias vulneráveis em todos os 645 municípios do Estado.

“O Vale Gás agora vai atender dois milhões de pessoas que perderam o emprego, que não tem renda. É um programa social de grande importância. Essas famílias precisam do gás para cozinhar”, diz o governador João Doria (PSDB).



O benefício de R$ 300, pago em 3 parcelas bimensais de R$ 100, garante a compra de botijões de gás de cozinha (13kg) para as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza (renda mensal per capita de até R$ 178), e inscritas no CadÚnico (sem o Bolsa Família).

O programa priorizava famílias que residiam em comunidades e favelas, locais de pouca infraestrutura e alto risco. Com a ampliação, as famílias que atenderem aos critérios de elegibilidade terão acesso para o saque nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou 24 horas.

A primeira parcela começou a ser paga no dia 20 de julho e já está disponível para os novos beneficiários. As próximas parcelas serão pagas em setembro e novembro.

Para saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site oficial do programa Bolsa do Povo e fazer a consulta utilizando o número NIS da família.

Para o cálculo de beneficiários, o Governo levou em consideração a média de integrantes por família na faixa mais vulnerável da população.

No primeiro anúncio do Estado, há duas semanas, eram mais de 100 mil famílias beneficiadas, e investimento de R$ 30 milhões, em 82 municípios.

Das até então 869 famílias da RPT que seriam beneficiadas, Sumaré teria apenas 575 famílias beneficiadas, Hortolândia 270 e Americana apenas 24. Santa Bárbara e Nova Odessa não estavam inclusas, por não ter famílias cadastradas.