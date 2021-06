Programa Vale Gás vai beneficiar 869 famílias na região

Governo do Estado vai transferir R$ 100 a cada dois meses até o final do ano para famílias em situação de pobreza

O programa vai repassar três parcelas bimestrais do benefício, no valor de R$ 100 cada - Foto: Governo de São Paulo

O programa Vale Gás, anunciado nesta quinta-feira (7) pelo Governo de São Paulo, vai beneficiar 869 famílias na RPT (Região do Polo Têxtil) com a transferência de recursos para compra do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

O produto tem sofrido aumentos constantes ao longo da pandemia. Um novo encarecimento foi repassado essa semana da Petrobrás às distribuidoras, e o LIBERAL mostrou que o preço para o consumidor na região já chega a R$ 95.

Serão beneficiadas com o Vale Gás famílias cadastradas no CadÚnico (sem Bolsa Família) com renda mensal per capita de até R$ 178,00, residentes em comunidades e favelas. O programa vai repassar três parcelas bimestrais do benefício, no valor de R$ 100 cada. O recurso será pago entre os meses de julho e dezembro de 2021. A primeira parcela do benefício está prevista para ser paga em 20 de julho.

A cidade da região com mais beneficiados é Sumaré (575 famílias), seguida de Hortolândia (270 famílias) e Americana (24 famílias). Questionada sobre a não inclusão das cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, a Secretaria de Desenvolvimento Social explicou que o critério de elegibilidade para o programa é ter famílias cadastradas.

Em todo o Estado de São Paulo, mais de 100 mil famílias carentes serão beneficiadas. O programa tem investimento na casa dos R$ 30 milhões e vai chegar a 82 municípios.

“Este é um dos mais importantes programas que nós já lançamos aqui, porque muda a vida de muita gente. Quem não tem sabe o que é ter um botijão de gás para atender a uma família durante dois meses. Por isso estamos fazendo um programa para atender meio milhão de pessoas aqui no Estado de São Paulo. É um enorme esforço que estamos fazendo para ajudar quem mais precisa”, disse o governador João Doria (PSDB).

Para saber se poderá ser inserido no programa, o cidadão deve entrar no site do Vale Gás (www.valegas.sp.gov.br) e consultar o benefício. O site já está disponível e basta digitar o número do NIS (Número de Inscrição Social) para ter acesso às informações.

“Com essa iniciativa, o Governo de São Paulo dá mais um passo importante para garantir a proteção social e segurança alimentar de famílias em maior fragilidade frente aos desafios impostos pela pandemia”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes.