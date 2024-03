Ave não conseguia voar pois estava com as patas enroladas em linha chilena, linha de costura e barbante

Uma maritaca que estava com as patas amarradas com linhas de costura, chilena e barbantes foi resgatada pela GPA (Grupo de Patrulhamento Ambiental) da Gama (Guarda Municipal de Americana), na noite desta terça-feira (26), no quintal de uma residência, no bairro Jaguari, em Americana.

Segundo o inspetor Jonas Alécio, do GPA, uma moradora entrou em contato com a corporação informando ter encontrado a ave em seu quintal e que ela não conseguia voar, pois estava com as patas enroladas por diversas linhas e barbantes.

“Percebemos que a maritaca não estava ferida e por isso a soltamos em uma mata ciliar da cidade na cidade”, relata o patrulheiro.

Alerta

A Gama enfatiza que já realizou outros atendimentos envolvendo aves com asas ou patas amputadas ou presas por linhas utilizadas na soltura de pipas. Também salienta que as linhas chilenas ou com outro material cortante, tipo o cerol, é um risco para as pessoas, animais e outros equipamentos, por exemplo a rede elétrica.