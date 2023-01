Gama participa de treinamento com o Bope no Rio de Janeiro

Integrantes da Gama (Guarda Municipal de Americana) participaram de instruções especializadas no COE (Comando de Operações Especiais) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 27 de janeiro.

O curso teve participação de três guardas civis masculinos e uma guarda civil feminina da corporação de Americana, e foi ministrado por instrutores do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e pela Tropa de Choque da polícia carioca.

Integrantes da Guarda Municipal de Americana em treinamento no Rio – Foto: Divulgação (2)

Durante o treinamento, os GCMs tiveram instruções sobre o uso de força, segurança preventiva, direito operacional, instrução tática, atendimento tático pré-hospitalar, uso de armamento, como pistola, carabinas e fuzis, tiro, abordagem a veículos e edificações e tomada de decisões sobre uso da força.

Todas essas instruções serão repassadas aos demais patrulheiros durante o EQP (Estágio de Qualificação Profissional) 2023, habilitando os agentes para a utilização dos fuzis adquiridos pela corporação.

De acordo com a Prefeitura de Americana, em novembro do ano passado, a Gama adquiriu seis novas armas do tipo Fuzil T4, da marca Taurus, no valor de R$ 89.989,44.