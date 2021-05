Três filhotes de cachorros e um gato são resgatados no Nova Carioba

Cachorros e gato foram encontrados em estado de abandono, sem comida e sem água - Foto: Divulgação

Três filhotes de cachorro e um gato foram resgatados na tarde desta segunda-feira (3), no Nova Carioba em Americana. O resgate foi realizado pela equipe de protetores do deputado Delegado Bruno Lima (PSL).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe de protetores recebeu uma denúncia informando que diversos animais estavam em um imóvel no Nova Carioba em estado de abandono, sem comida e água.

Eles foram averiguar a denúncia e, ao entrar no imóvel, encontraram três cachorros e um gato, todos filhotes, em total estado de abandono. Ainda segundo o registro policial, no local foi localizado um simulacro de arma de fogo. O responsável não estava na residência.

Os animais foram levados até o CCZ (Centro de Controle de Zoonose) de Americana. O caso foi registrado no 2° DP (Distrito Policial) do município como abuso a animais. O simulacro foi apreendido.

De acordo com a equipe de protetores do delegado Bruno Lima, o grupo e a polícia civil buscam o responsável pelos maus tratos para que as medidas cabíveis possam ser tomadas.