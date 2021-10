Feira oferece mais de 1,6 mil vagas de emprego em Americana e região

A 8ª edição da Feira da Empregabilidade da Unisal oferece 1.645 mil vagas de emprego em Americana e região. A iniciativa acontece de forma virtual e vai até dia 22 de outubro.

As oportunidades de emprego são divulgadas diariamente durante as lives promovidas pelo evento, que acontecem sempre das 18h às 19h, no canal Extensão UNISAL no YouTube.

“Conforme a feira vai evoluindo, outras empresas entram em contato para ofertar vagas, então durante a live nós paramos para fazer a divulgação”, explica o professor Geraldo Biaggi.

As transmissões tratam de assuntos que auxiliam os candidatos na hora de procurar uma vaga que encaixe em seu perfil. Nos próximos dias os temas serão “Empreendedorismo”, “Não faço o que Amo, E agora?” e “Perfil Comportamental”, consecutivamente.

A proposta da feira é estreitar a relação entre candidatos e empresas parceiras do evento, com objetivo de incentivar a oferta de emprego, sobretudo no momento de altos índices de desemprego e baixa atividade econômica devido à pandemia.

O evento tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e da Unidade de Desenvolvimento Econômico.

“Muito importante essa nossa parceria com o Unisal porque vivemos um momento positivo de grande número de vagas ofertadas pelo mercado, ao mesmo tempo que temos ainda um número considerável de desempregados”, avalia o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.