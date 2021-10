FAM promove revisão online gratuita para o Enem

Para ter acesso ao conteúdo, interessado precisa se inscrever no site da faculdade; serão 4 sábados com atividades

A FAM (Faculdade de Americana) realiza no próximo sábado (16) a primeira aula do “revisaço” para Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As inscrições para a atividade são gratuitas e estão abertas no site fam.br, na aba Revisaço FAM.

Aulas de revisão de conteúdo serão aos sábados e promovidas de forma gratuita pela FAM – Foto: Divulgação

Nesta primeira aula serão abordadas as seguintes áreas: matemática, geografia e atualidades. A revisão promovida pela FAM ainda tem mais três sábados de atividades:

No dia 23 de outubro serão apresentadas aulas de física, biologia e química

Dia 30 de outubro, as aulas serão de Inglês, Espanhol, Filosofia, Sociologia e História

Para encerrar, no dia 06 de novembro, as aulas serão de Português – gramática e literatura – e Redação.

Com aulas ao vivo, material de apoio, plantão de dúvidas e a gravação das aulas, a FAM disponibiliza ainda um corpo docente especializado na área para o aluno chegar ao seu melhor desempenho no Enem.

“Importante ação que realizamos gratuitamente aos jovens que estão prestes a entrar no ensino superior e passam por esse capítulo do ENEM. Agradecemos a todos por equipe de professores e profissionais da FAM pelo engajamento”, disse Gustavo Azzolini, diretor da Instituição.