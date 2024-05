Instituto Jr Dias realiza ações para o Dia das Mães neste fim de semana

Café da manhã no sábado e Domingo da Família serão realizados de forma gratuita no bairro Antônio Zanaga

O Instituto Jr Dias realiza neste fim de semana ações gratuitas em comemoração ao Dia das Mães no bairro Antônio Zanaga, em Americana. No sábado (11) haverá um café da manhã a partir das 8h30, no campo sintético do bairro, enquanto no dia seguinte haverá o Domingo da Família, na praça Vinícius de Moraes.

De acordo com o instituto, o café da manhã tem o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e estima receber 400 pessoas. Além da alimentação, haverá atividades relacionadas à saúde da mulher, beleza e qualidade de vida.

Café da manhã de Dia das Mães tem objetivo de atrair 400 pessoas – Foto: Divulgação/Instituto Jr Dias

“O café da manhã é realizado há mais de nove anos, sendo um evento tradicional aqui no bairro e em nossa instituição. Recebemos mães e filhos, que podem desfrutar de um verdadeiro banquete no café da manhã, com orações, banda e uma série de brindes para presentear as mamães”, disse Izabel Dias, fundadora do Instituto Jr Dias.

No dia seguinte, acontece o Domingo da Família, durante os períodos da tarde e da noite. A ação contará com quiosques, espaço pet, playground e atração musical com o DJ Lobo Mal. Além de comemorar o Dia das Mães, o evento busca fortalecer o comércio local e incentivar a cultura.

