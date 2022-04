Explosão fere homem e criança no Parque Gramado

Homem alimentou fogo de tacho com álcool, enquanto cozinhava na garagem

A tentativa de cozinhar usando álcool deixou um homem de 47 anos e uma criança de apenas 3 feridos na noite deste sábado (23), no bairro Parque Gramado. O acidente aconteceu por volta das 19h40 na Rua Florindo Bosquiero e o princípio de incêndio mobilizou três viaturas e 8 bombeiros.

O fogo também atingiu uma motocicleta que estava estacionada – Foto:

A equipe foi acionada através do 193, chegando ao local sete minutos depois, encontrando o homem com queimadura de 2º grau no membro inferior. A criança foi socorrida antes da chegada das viaturas ao Hospital Afonso Ramos, em Santa Bárbara.

Segundo relatos, ele estava cozinhando na garagem e, ao alimentar o fogo do tacho com álcool, gerou uma pequena explosão, atingindo a si própro e a criança. O fogo também atingiu uma motocicleta que estava estacionada, embora tenha sido controlado rapidamente por populares. O homem foi socorrido ao Hospital São Lucas, em Americana.