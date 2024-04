Evento gratuito em Americana discute saúde mental de síndicos

Iniciativa será realizada pelo Café com Síndico com apoio do LIBERAL no próximo dia 11

O Café com Síndico realiza no próximo dia 11, a partir das 16h30, com apoio do Grupo Liberal, um evento no Villa São Vito, em Americana, com o intuito de abordar a saúde mental dos síndicos: um desafio na gestão condominial.

Evento também reúne empresas de produtos e serviços destinados a condomínios – Foto: Divulgação

O evento contará com a presença do psicólogo Luciano Toledo, que possui mais de 12 anos de experiência na área e cerca de 1,3 mil alunos em 36 países. Ele trará à discussão métodos de controle emocional, prevenção do estresse e gerenciamento da instabilidade emocional enfrentada pelos síndicos em seu dia a dia.

Além da palestra com o psicólogo, haverá a participação de empresas de produtos e serviços destinados a condomínios, um café da tarde gourmet, sorteios de prêmios e um especial no valor de R$ 1 mil patrocinado pelo Café com Síndico.

De acordo com a diretora do Café com Síndico, Luciana Remondi o evento é gratuito e direcionado a síndicos, subsíndicos, zeladores, porteiros, conselheiros e presidentes de associações.

Na palestra, Toledo abordará aspectos relacionados à saúde mental dos síndicos, visando melhorar a atuação deles como gestores de condomínios.

Segundo o especialista, no cotidiano da administração condominial os síndicos enfrentam desafios invisíveis que afetam o bem-estar mental.

Toledo explica que o estresse é uma constante, desde lidar com reclamações dos moradores até supervisionar problemas de manutenção.

“Os síndicos muitas vezes se sentem exauridos e esgotados diante da montanha-russa emocional da administração de condomínios. Aprender técnicas para manter a estabilidade emocional é fundamental para o bem-estar a longo prazo”, destaca.

Comunicação eficaz

O psicólogo ressalta ainda a importância da comunicação eficaz na gestão dos condomínios, promovendo canais abertos entre síndicos e moradores para resolver conflitos de forma rápida e amigável.

“Os síndicos frequentemente negligenciam seu próprio bem-estar no meio das demandas da administração. É essencial explorar estratégias de autocuidado para nutrir a saúde física e mental”, aconselha Toledo.

Para participar do evento, é necessário realizar a inscrição através do link https://cafecomsindico.com/eventos