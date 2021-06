Enfermaria do Hospital Municipal de Americana tem 137% de ocupação

No total, existem 35 leitos clínicos no hospital, mas 48 pacientes precisaram ser acomodados

A enfermaria Covid do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, tem 137% de ocupação nesta segunda-feira (14). A estrutura conta com 35 leitos clínicos, mas precisa acomodar 48 pacientes. No sábado, o número de pacientes chegou a 54, com taxa de ocupação em 154%.

Em função disso, o índice de ocupação de leitos sem respiradores na cidade está em 108%. São 99 vagas, atendendo 107 pacientes.

No domingo, a diretoria do hospital emitiu uma nota informando sobre a superlotação no local. “Para atender a todos, o HM vem dispondo de leitos provisórios e uma estrutura que permite evitar a desassistência”, informa a nota.

Os leitos com respiradores têm 94% de ocupação, com apenas cinco vagas – todas no HM. No final de semana, o hospital também chegou a registrar ocupação máxima desses leitos.

A alta ocupação ocorre em todos os hospitais da cidade com leitos para Covid. O Hospital São Francisco tem 30 internados, dos quais 14 estão usando respiradores. No Hospital Unimed, são 70 internados, 38 deles na UTI. No Hospital São Lucas, são 18 pacientes, dos quais 17 estão com respiradores – o local é o único que ainda possui cinco vagas na enfermaria Covid.

No total, 197 pessoas estão internadas nos quatro hospitais da cidade, número que já supera o segundo pico da pandemia, no final de março.