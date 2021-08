Em reunião, comerciantes definem pontos de melhorias no Centro de Americana

Área Azul e obras de manutenção no Centro estão entre as reivindicações dos donos de lojas e empresas

Comerciantes da área central de Americana elencaram pontos de melhorias para o comércio desta região, durante reunião que aconteceu na sede da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), na noite de terça-feira (24). O objetivo é realizar as demandas, com ajuda do poder público, para atrair mais consumidores ao Centro da cidade.

Entre os diversos pontos levantados pelos comerciantes, estão as melhorias no sistema de estacionamento Área Azul e obras de manutenção na região.

“Sabemos que a Área Azul não é ruim, mas precisa de ajustes. Desta forma me propus a ter uma conversa com a Estapar [empresa responsável pelo sistema] e ver a possibilidade de mudanças”, comentou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do município, Rafael de Barros, que participou da reunião.

De acordo com ele, as reivindicações para as mudanças no sistema de estacionamento estão relacionadas às facilidades para o consumidor. “Temos que ver em contrato se é possível, por exemplo, aumentar número de máquinas ou até mesmo, se existe possibilidade de uma pessoa pagar o ticket dentro de uma loja. Queremos facilitar a vida de quem vai consumir”, explicou Rafael.

Sobre as obras de manutenção na região central, o secretário adjunto disse que irá se reunir com as secretarias municipais responsáveis para tratar sobre o assunto e que, dentro das próximas semanas, já poderá ter novidades sobre os pontos elencados pelos comerciantes.

Ainda durante a reunião, foram abordados outros temas como segurança, transporte público, vendedores ambulantes, presença de pessoas em situação de rua, ações promocionais e decoração natalina, entre outros.

“Estou muito otimista com a reunião e feliz com todos os que participaram. Houve, de fato, uma mobilização das pessoas para trazermos melhorias para o Centro de Americana. Acredito, sim, que com elas teremos maior rotatividade de pessoas comprando na região central”, comentou o presidente da Acia, Wagner Armbruster.

Ele explicou ao LIBERAL que o próximo passo é aguardar um posicionamento da prefeitura, por meio do secretário adjunto, para “levantar ações e então começar as melhorias na região”.

Na reunião também ficou decidido que os comerciantes formarão um grupo de trabalho que se reunirá periodicamente, a fim de atualizar as ações e buscar alternativas em prol do desenvolvimento do comércio americanense. Também participaram do encontro os vereadores Lucas Leoncine (PSDB), que também é diretor da Acia, e Nathália Camargo (Avante).