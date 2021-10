Em Americana, hospitais São Francisco e Seara receberão verba do governo estadual

01 out 2021 às 17:32

Hospitais foram incluídos no programa programa Mais Santa Casa; valores do repasse e destinação não foram definidos

Dois hospitais de Americana, o São Francisco e o Seara Hospital Psiquiátrico, receberão verba do Governo do Estado de São Paulo.

Os hospitais fazem parte da lista com 203 novas instituições que também terão convênio com o governo estadual, através do programa Mais Santa Casa, anunciado nesta quinta-feira (30).

Hospital Sao Francisco – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os valores dos repasses e destinação aos dois hospitais de Americana ainda não foram definidos.

A reportagem contatou o Hospital São Francisco. Segundo a assessoria de imprensa, a direção informou que está ciente que será contemplada com o convênio, mas que ainda não recebeu informações oficiais sobre valores, como funcionará e para onde se destinará o repasse.

Com o Hospital Seara a resposta foi semelhante. “Confirmaram que teremos o repasse, mas não sabemos o valor e nem para onde seria o investimento, pois não sabemos de detalhes ainda”, revelou o assessor da direção do hospital filantrópico, José Pires.

A Secretaria de Saúde do Estado foi questionada sobre o valor dos repasses dos hospitais de Americana, mas apenas confirmou que ambos passarão a fazer parte do programa.

O programa estadual visa garantir auxílio financeiro às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos, com aumento já para este mês de outubro.

Santa Bárbara

Na região, a Santa Casa de Santa Bárbara d’Oeste, o Hospital Santa Bárbara, já tinha convênio com o estado e terá aumento do repasse mensal do governo.

De acordo com Aparecido Donizetti Leite, presidente do hospital, a Santa Casa recebia R$ 1.620.000 por ano e terá, a partir do ano que vem, R$ 2.268.000, um aumento de 40%.

Santa Casa de Santa Bárbara receberá agora repasse mensal estadual de R$ 189 mil – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“Recebemos R$ 135 mil por mês, para custeio de materiais e medicamentos. Esse aumento será destinado aos mesmos fins”, declarou. Agora o repasse mensal do Estado será de R$ 189 mil.

No programa estadual do Mais Santa Casa serão destinados R$ 1,2 bilhão por ano para apoiar as unidades no custeio da prestação dos serviços SUS (Sistema Único de Saúde).

O governo alega que conseguiu a verba devido à reforma administrativa e previdenciária.

Categorias

São três categorias para definir o percentual de recurso extra, calculado em função do volume de atendimentos que já realizam na área de média e alta complexidade no SUS (Serviço Único de Saúde).

A primeira é de hospitais de maior porte, com mais de 150 leitos, incluindo UTIs, e especialidades complexas, receberão 70% a mais.

A segunda é de de hospitais com aproximadamente 100 leitos, UTI e atendimento de alta complexidade regional, que serão beneficiados com 40% extras, caso da Santa Casa de Santa Bárbara.

Os demais hospitais receberão 10%, caso do Hospital São Francisco e do Hospital Psiquiátrico Seara.