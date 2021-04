Drive-thru vai arrecadar doações no São Luiz neste sábado

Ação será realizada no Campo do São Luiz, das 9h às 12h; poderão ser doados alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza

Um drive-thru solidário será promovido neste sábado (10), das 9h às 12h, no Campo do São Luiz, em Americana, com objetivo de arrecadar alimentos para ajudar famílias carentes da cidade. O projeto é idealizado pela locutora da Rádio Clube, Erica Paixão.

A ação busca arrecadar alimentos de cesta básica, produtos de higiene pessoal e de limpeza. As doações deverão ser feitas no Campo do São Luiz, que fica localizado na Rua Antônio Altarujo, 188, no São Luiz.

Erica conta que a iniciativa surgiu depois que uma conhecida pediu ajuda para arrecadar alimentos para a família. A locutora, então, resolveu promover uma ação para conseguir abranger um número maior de pessoas, diante das dificuldades no momento atual. “Juntos somos mais fortes”, comenta.

Erica já mantém contato com algumas famílias que estão necessitadas. Caso haja mais pessoas precisando receber as doações, basta entrar em contato pelo telefone (19) 99240-4026.