DIG prende ajudante por porte ilegal de arma em Americana

Após denúncia, arma foi apreendida – Foto: DIG

Um ajudante de lava-rápido de 18 anos foi preso porte ilegal de arma nesta sexta-feira (11), em Americana. Ele pagou fiança e foi solto e vai responder pelo crime em liberdade. A arma e as munições foram apreendidas.

As informações são da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, que atendeu a ocorrência.

A DIG recebeu denúncia de que um homem estaria portando uma arma ilegal no cruzamento da Avenida Tietê com a Rua Miranda, no bairro São Roque.

No local, os investigadores localizaram e abordaram o ajudante, que apresentava as características físicas descritas na denúncia.



O homem estava com uma pistola de calibre .380, municiada com 15 cartuchos intactos. Diante dos fatos, a arma e munição foram apreendidas e o ajudante levado para a sede da DIG.

O delegado José Donizeti de Melo deu voz de prisão ao homem por porte ilegal de arma.



Após serem adotadas as medidas de Polícia Judiciária, foi arbitrada fiança, paga pelo ajudante, que foi solto e vai responder a acusação em liberdade.