DIG de Americana prende dois suspeitos de aplicarem golpes em três estados

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prendeu, nesta terça-feira (26), dois homens, em Americana e Cotia (SP), acusados de aplicarem golpes em empresas dos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Não foi divulgado o valor do prejuízo das vítimas. A ação contou com o apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Segundo dados da delegacia especializada, foi descoberto após trabalho investigativo e de inteligência, que os suspeitos falsificavam notas fiscais e, deste modo, conseguiam retirar as mercadorias nas empresas vítimas em diferentes estados do Brasil. Após retirar os produtos, as cargas eram desviadas para os destinos programados pelos criminosos, que utilizavam ainda um depósito em Cotia, para armazenar os itens furtados.

Nesta terça-feira, os Policiais Civis, com o apoio dos guardas municipais conseguiram interceptar um caminhão no Parque das Nações, em Americana. O criminoso tinha acabado de carregar o veículo e seguia para o depósito em Cotia, quando foi abordado.

As investigações seguem com o objetivo de identificar outros envolvidos no crime, além de identificar também outras empresas que possam ter sido vítimas do golpe.

Além das duas prisões, foram apreendidos durante a ação um caminhão Mercedez Benz e um Renault Oroch.