DAE vai trocar 479 metros de rede de esgoto do São Manoel

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai trocar 479 metros de rede coletora de esgoto que passa ao lado do córrego do São Manoel. Com investimento de R$ 786,4 mil, as obras começam no início de janeiro de 2022 e o prazo de conclusão é de cerca de seis meses.

A rede atende os bairros São Manoel, Cariobinha, São Vito, Vila Bertini e parte do Jaguari e do Nova Carioba, que possuem uma população de aproximadamente 25 mil pessoas.

Autoridades estiveram reunidas para a assinatura da ordem de serviço – Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, explicou que a rede atual foi feita há décadas e que apresenta sérios desgastes.

“É uma rede muito antiga, feita de concreto, e está com riscos de permitir a infiltração do esgoto no solo e no córrego. A obra é necessária para evitar que isso aconteça, ou seja, tem um forte caráter ambiental”, disse.

De acordo com o DAE, a nova tubulação será de PVC corrugado, que tem maior diâmetro que a atual e maior impermeabilidade. Também permite maior velocidade, tem menor desgaste em contato com o esgoto e possui durabilidade que supera um século.