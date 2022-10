DAE Americana divulga novo WhatsApp para atendimento à população

WhatsApp tem sido a principal forma de atendimento do DAE, com média de 5.751 mensais

O DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) anunciou, nesta segunda-feira (17), um novo contato para atendimento via WhatsApp. Agora, a população pode receber assistência on-line através do número (19) 98100-4714.

Pela plataforma, o atendimento é feito de segunda-feira a domingo, das 8h às 22h, para os serviços de segunda via de faturas, consulta de débitos, alteração de endereço de entrega de faturas, informações sobre vazamentos de água, consulta de protocolo, vistoria de caixa padrão, religação de água, vazamentos ou entupimentos de esgoto, além de orientações gerais.

Em 2022, o WhatsApp tem sido a principal forma de atendimento do DAE, com média de 5.751 mensais. Em seguida vem os atendimentos telefônicos, com 5.590 e presenciais, com 3.340.