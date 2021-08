Cuca retoma cursos de capacitação presencial

O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) retomou, nesta segunda-feira (2), os cursos de capacitação profissional de forma presencial. As aulas presenciais não foram retomadas desde 2020 devido à pandemia de Covid-19.

Retornaram às salas 20 alunas, que cursam “Modinha Feminina” e “Costura Industrial”. As duas turmas foram organizadas com 10 alunos cada, ou seja, 50% da capacidade, com todos os protocolos sanitários, com medição da temperatura, uso de álcool em gel, utilização de máscaras e distanciamento social.

O curso de “Modinha Feminina” é realizado no período da manhã, das 8h30 às 11h30, para alunos que já tenham noção de costura; o de “Costura Industrial” tem aulas à tarde, das 13h às 16h, e é destinado a quem é iniciante na área.

Segundo a administração municipal, o retorno do Cuca soma-se aos esforços da Unidade de Desenvolvimento Econômico em acelerar a retomada das atividades econômicas.