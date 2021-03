CPFL vai ampliar capacidade em 12% de energia elétrica em Americana

Prestadora promete “novo patamar” no serviço oferecido em Americana depois da entrega da estrutura, prevista para 2022

Subestação está sendo construída na esquina das avenidas Nicolau Abdalla e Graciliano Ramos - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

A CPFL Paulista vai aumentar em 12,7% a oferta de energia elétrica em Americana depois que a nova subestação, em construção no Jardim Nossa Senhora Aparecida, ficar pronta, em 2022. A estrutura irá beneficiar, principalmente, a região do Pós-Anhanguera.

Segundo a companhia, a subestação terá uma capacidade instalada de 26.600 kVA (Kilovoltampere). A promessa da prestadora é de que a entrega das obras levará Americana a um “novo patamar de qualidade de serviço”. O LIBERAL já havia revelado em dezembro do ano passado que o investimento para viabilizar a subestação seria de R$ 16 milhões e que beneficiaria cerca de 12 mil clientes da empresa na cidade. Ela está sendo construída em um terreno na esquina das avenidas Nicolau João Abdalla e

Graciliano Ramos.

O aumento na potência da rede elétrica surge após estudos da CPFL e deve fazer com que o município suporte um crescimento na demanda pelo recurso no Pós-Anhanguera, região que tem um histórico recente de empreendimentos residenciais e comerciais aprovados e em construção.

Com mais casas e apartamentos, é aumentado o consumo de energia elétrica, por isso a iniciativa da companhia de se antecipar a esse movimento e aumentar a oferta. “Os investimentos proporcionam flexibilidade e confiabilidade ao sistema elétrico de distribuição, além de suportar o crescimento econômico no município e absorver as futuras demandas de energia por vários anos”, afirma a CPFL, em nota.

A reportagem questionou a CPFL se houve crescimento no consumo na cidade nos últimos anos e no período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), mas a resposta foi de que, como ela é uma empresa de capital aberto, não poderia fornecer os dados. Além da subestação, haverá investimentos na construção de linhas de transmissão e redes de distribuição.

De acordo com a prestadora, serão beneficiados os distritos industriais de Salto Grande 1 e 2, bairros Antonio Zanaga 1 e 2, Vila Bela, Salto Grande, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vale das Nogueiras, Jardim Brasil, Praia dos Namorados, Vale das Palmeiras, Rivera Tamborlim, Iate Clube Americana e adjacências.