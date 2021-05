CPFL fornecerá lâmpadas de LED a moradores de Americana

Parceria com a Prefeitura vai impactar 2.460 famílias, com a entrega de quase 10 mil lâmpadas

Anúncio foi feito na sexta-feira (28), após reunião do prefeito Chico Sardelli, vice e secretário com representantes da CPFL - Foto: Divulgação - Prefeitura de Americana

A partir de quarta-feira (2), moradores dos bairros Jardim da Paz, Mário Covas I e II e São Jerônimo, em Americana, serão visitados por equipes contratadas pela CPFL, e cada família receberá quatro lâmpadas de LED, em troca de outras quatro fluorescentes ou incandescentes, que consomem mais energia elétrica.

A parceria com a Prefeitura vai impactar 2.460 famílias, com a entrega de quase 10 mil lâmpadas. Com a substituição, a previsão é que as famílias tenham, em média, uma energia economizada de 192,72 (KWh/ano) por residência.

O anúncio foi feito na sexta-feira (28), após reunião do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi, no gabinete do prefeito, com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Cezaretto, e representantes da empresa.

Em nota divulgada à imprensa, Chico enalteceu a iniciativa. “Recebo essa nova ação com alegria e já deixo registrado meu desejo em ampliá-la para mais regiões da cidade, com o apoio da CPFL”, declarou o prefeito.

Para o secretário de Habitação, a parceria vem em ótimo momento. “Mais uma grande conquista de nossa administração buscando economia de energia para as famílias beneficiadas, além da contribuição e respeito pelo meio ambiente”, disse, também em nota.

A prefeitura esclareceu que as famílias foram selecionadas conforme o poder aquisitivo e a vulnerabilidade social, considerando que o objetivo da iniciativa é promover a economia de energia elétrica nos núcleos familiares.