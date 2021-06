Comércio de Americana terá horário especial no Dia dos Namorados

Estabelecimentos poderão funcionar das 9 às 18 horas, seguindo todos os protocolos de cuidados com a pandemia

Neste sábado (12), o comércio de Americana estará atendendo em horário especial por conta do Dia dos Namorados. Os estabelecimentos poderão funcionar das 9 às 18 horas, seguindo todos os protocolos de cuidados com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (9), pela assessoria de imprensa da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

O presidente da assciação, Wagner Armbruster, lembra que “os consumidores também podem optar pela compra online ou por telefone, e continuar recebendo os produtos em casa (delivery) ou por retirada (drive-thru ou take-away)”.

Wagner diz ainda que a expectativa é que os resultados para a semana dos Namorados superem o registrado no Dia das Mães. Segundo ele, os itens mais procurados nesta data devem ser calçados, vestuário, perfumes, cosméticos, flores e celulares.

De acordo com previsão da Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas), as vendas para o Dia dos Namorados devem crescer 4% em relação ao ano passado na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Ainda de acordo com a previsão da entidade, o ticket médio do presente do Dia dos Namorados deste ano deve ser de R$ 125, um pouco acima dos R$ 120 registrados em 2020.

O aumento, tanto na expectativa de faturamento quanto no valor médio das compras, está abaixo da inflação apurada no período, que foi de 6,1%.

