Com vagas em Americana e Sumaré, Fatecs abrem inscrições para vestibular do 2º semestre

As Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) abriram nesta semana as inscrições para o vestibular do segundo semestre. A RPT (Região do Polo Têxtil) conta com 449 vagas para cursos de ensino superior gratuitos, que são divididas entre as unidades de Americana e Sumaré.

Interessados devem se inscrever diretamente pelo site da Fatec até o dia 7 de junho, às 15h. Entre as cidades da região, Americana tem sete cursos e 365 oportunidades disponíveis, enquanto Sumaré conta com três cursos e 84 vagas. As aulas serão nas modalidades presencial, nos períodos da manhã, tarde e noite, e EaD (Ensino à Distância).

Fatecs de Americana e Sumaré contam com 449 vagas para o segundo semestre – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O curso com maior abrangência é gestão empresarial, em Americana, que conta com 103 vagas. Em seguida, aparecem análise e desenvolvimento de sistemas, assim como segurança da informação, com 63 oportunidades cada. Por outro lado, em Sumaré, todos os cursos possuem a mesma quantidade de vagas, 28.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para participar do vestibular das Fatecs, é preciso ter terminado o ensino médio, ou então concluí-lo até o ato da matrícula. No momento da inscrição, o candidato deverá preencher as informações solicitadas e um formulário socioeconômico, além de pagar a taxa de R$ 90.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

É preciso selecionar o curso em que o estudante deseja se candidatar, podendo se inscrever em até duas opções. De acordo com o CPS (Centro Paula Souza), autarquia que administra as Fatecs, serão disponibilizados computadores e acesso à internet para aqueles que não têm realizarem a inscrição.

Prova

Em todo o Estado, são 14.406 vagas para o segundo semestre. O local de prova será divulgado a partir do dia 26 de junho, por meio do mesmo endereço de inscrições, na Área do Candidato.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A prova está marcada para o dia 30 de junho, às 13h, contando com redação e uma avaliação com 54 questões de múltipla escolha. No dia do exame, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha, assim como apresentar documento de identidade original.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.