Com mais quatro mortes por coronavírus, Americana se aproxima de 800 vítimas

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou mais quatro mortes pelo novo coronavírus (Covid-19), totalizando 792 vítimas e se aproxima dos 800 mortos pela doença. O boletim desta terça-feira (3) registrou ainda mais 81 infecções da doença.

As vítimas informadas hoje eram:

Mulher, 87 anos, moradora do bairro Vila Massucheto, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 1º de agosto;

Homem, 76 anos, morador do bairro Antônio Zanaga, portador de diabetes e hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 1º de agosto;

Mulher, 74 anos, moradora do bairro Antônio Zanaga, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 2 de agosto;

Mulher, 81 anos, moradora do bairro Chácara Lucília, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 2 de agosto.

No total, a cidade contabiliza 25.801 casos desde o início da pandemia, dos quais 24.504 se recuperaram. Entre os casos ativos, 469 estão em casa e 36 estão internados.

Os hospitais de Americana, na soma da rede privada e o Hospital Municipal, totalizam 75 internados nesta terça-feira. Desses, 41 estão com respiradores. A taxa de ocupação das UTIs Covid está em 56%, e das enfermarias em 44%.

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 23,34% para leitos com respiradores (de 30 no total, 7 ocupados) e 48,58% sem respiradores (de 35 no total, 17 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 15 no total, 15 ocupados) e 25% sem respiradores (de 14 no total, 4 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 50% para leitos com respiradores (de 10 no total, 5 ocupados) e de 28,58% sem respiradores (de 14 no total, 3 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 77,78% para leitos com respiradores (de 18 no total, 14 ocupados) e de 81,82% de leitos sem respiradores (de 11 no total, 9 ocupados).