Com mais duas mortes, Americana totaliza 745 óbitos pela pandemia

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta quarta-feira (14) que registrou mais duas mortes pelo coronavírus (Covid-19), totalizando 745 vítimas da pandemia. Os pacientes eram:

Homem, 64 anos, morador do bairro São Manoel, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 11 de julho;

Mulher, 57 anos, moradora do bairro Vila Mathiensen, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 13 de julho.

Foram contabilizados no total 111 novas infecções pela doença. O total de casos de Covid na cidade é de 24.415, dos quais 22.771 se recuperaram. Entre os casos ativos, 839 estão em casa e 60 estão internados.

Ocupação geral de leitos

Nesta quarta-feira (13), a taxa geral de ocupação dos quatro hospitais de Americana, incluindo a rede particular e o Hospital Municipal, está em 81% tanto para leitos com respiradores quanto para enfermarias. No total, 130 pacientes estão internados, dos quais 62 estão com respiradores.

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 53,34% para leitos com respiradores (de 30 no total, 16 ocupados) e 82,86% na enfermaria (de 35 vagas no total, 29 estão ocupadas).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 18 no total, 18 ocupados) e 75% sem respiradores (de 16 no total, 12 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 10 no total, 10 ocupados) e de 92,86% sem respiradores (de 14 no total, 13 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 18 no total, 18 ocupados) e de 81,93% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 14 ocupados).