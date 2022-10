Com expectativa de atrair 3 mil pessoas, Expodeps tem início em Americana

Conferência é considerada o maior evento do ramo no Estado e reúne empresários e profissionais de prestação de serviço de diversas áreas

A Expodeps conta com 80 estandes de empresa de diversas áreas - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Começou nesta quarta-feira (19), em Americana, a 6ª edição da Expodeps. Realizada na Fidam (Feira Industrial de Americana), a conferência tem apoio do Grupo Liberal e reúne empresários e profissionais de prestação de serviço visando acordo em negócios, sendo considerado o maior evento do ramo no Estado.

A Expodeps conta com 80 estandes de empresa de diversas áreas, com atividades que promovem a parceria entre os empresários. Além disso, são realizadas palestras gratuitas durante a conferência, a fim de proporcionar conhecimento e inspiração aos empreendedores.

Neste ano, o evento retorna após dois anos de paralisação devido à pandemia de Covid-19. Para o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcelo Fernandes, o retorno ajuda no fechamento de negócios.

“O empresário hoje tem buscado esses encontros presenciais. No mundo digital, ele tem a condição de dar essa amplitude, mas todas as feiras que estão acontecendo têm batido recordes de participantes, porque o contato presencial, o olhar olho no olho, faz toda a diferença e ajuda na hora de fechar o negócio”, disse.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), diz que esta edição está ligada à retomada do comércio na cidade. “Americana está na retomada, seja da pandemia e também de outros problemas normais de todas as cidades, mas Americana começa a sorrir, começa um trabalho diferenciado para poder atender principalmente quem mais precisa. Nós temos que buscar novas empresas, mas primeiro temos que fazer a lição de casa e cuidar bem do que é nosso, das nossas empresas, que aqui acreditaram e geraram renda”, afirmou ao LIBERAL.

A Expodeps também pode ser benéfica para cidades vizinhas. É o que afirma Leandro Zanini, diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em Americana. “A importância não é só para a cidade de Americana, é regional. Aqui nós temos oportunidades de negócio para toda a Região do Polo Têxtil, seja Nova Odessa, Santa Bárbara ou Americana que é a sede. E os prestadores de serviço daqui, pela qualidade que estão apresentando, atendem não só em Americana”, destacou.

A feira que, inicialmente, ocupava 25% da área da Fidam, hoje está instalada em 75% do pavilhão. De acordo com a organização, a expectativa é de que três mil pessoas visitem a Expodeps ao longo dos dois dias de evento, que está em sua primeira edição desde que foi incluído no calendário oficial do estado de São Paulo.

Com entrada gratuita, a Expodeps será realizada entre quarta e quinta-feira (20), das 14h às 22h. A Fidam fica localizada à Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, Vila Israel. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco