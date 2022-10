Fidam anuncia reforma e nova identidade visual

A Fidam (Feira Industrial de Americana) passará por reformas e terá uma nova identidade visual. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo presidente da feira, Leandro Zanini, durante evento de apresentação da Tecnotêxtil, que acontecerá no local em março de 2023.

De acordo com o presidente, o pavilhão terá uma nova fachada, com nova paleta de cores e espaços para publicidade no ambiente externo. A entidade também receberá nova identidade visual, com modernização em sua logomarca. Além disso, haverá a reforma dos banheiros, uma queixa antiga por parte dos frequentadores. Para Zanini, as obras nos sanitários serão a “cereja do bolo”.

TRABALHO. “Nós vamos atualizá-los, vamos ter banheiros com trocador para crianças e acessibilidade. Estamos usando a mesma paleta de cores, para ter a mesma identidade visual. Essa é uma queixa antiga do nosso público e das pessoas que vêm para fazer evento, mas isso vai acontecer”, afirmou.

CALENDÁRIO. Na sequência, foi anunciado que as obras terão início na primeira semana de novembro. Sem citar valores de investimento, o presidente da Fidam disse que conta com a parceria de uma agência de comunicação e de um escritório de arquitetura.

Nesta semana a Fidam recebeu a Expodeps, maior feira de negócios do Estado, que reuniu empreendedores e prestadores de serviço. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani