Chuva causa erosão às margens do Córrego Santa Angélica, no São Luiz, em Americana

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informa que irá executar a intervenção no local

As chuvas que caíram em janeiro de 2023 aumentaram a erosão às margens do Córrego Santa Angélica, chegando até a guia da Avenida Oswaldo Bueno Quirino, no São Luiz, em Americana.

Situação vem gerando reclamações dos moradores das proximidades – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Moradores das imediações reclamam que caminhões ainda transitam com frequência próximo ao local e que nada foi feito. Dizem ainda que algumas pessoas realizam descartes de entulho na área, piorando mais a situação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A reportagem do LIBERAL esteve no local nesta quinta-feira (28) e constatou que nenhuma obra foi realizada para conter o problema.

RESPOSTA

Sobre a situação, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana informou que irá executar uma intervenção no local, mas por ser tratar de uma APP (Área de Preservação Permanente), será necessária avaliação da Secretaria do Meio Ambiente para reconstruir o talude, guia e sarjeta. A Unidade de Transportes e Sistema Viário já sinalizou o local.