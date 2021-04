Chico recorre a emenda parlamentar para ajudar Apae de Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), disse nesta sexta-feira (23), em entrevista ao LIBERAL, que recorreu ao deputado federal Cezinha de Madureira (PSD) para tentar uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 a R$ 500 mil em benefício da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Entidade atende mil famílias em Americana e está em situação difícil – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na última quinta-feira, a instituição fez um apelo ao chefe do Executivo para tentar impedir o fechamento da entidade. A associação diz estar em situação financeira crítica por conta da queda nos repasses de verbas desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Passamos a manhã inteira com a secretária da Fazenda [Simone França Bruno] para encontrar uma alternativa. Entrei em contato com Brasília, falei com o deputado Cezinha de Madureira para ver a possibilidade de uma emenda de 400 a 500 mil. Estamos vendo se a gente consegue do Governo Federal essa ajuda tão importante para a Apae”, declarou Chico.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A entidade, que afirma ter feito empréstimo bancário de R$ 400 mil em dezembro passado, para conseguir reequilibrar as contas, pede um auxílio para a administração municipal, já que os funcionários que trabalhavam para os dois convênios (SUS e Inclusão com Responsabilidade) continuam a ter seus salários pagos, apesar da suspensão dos serviços.

A Apae de Americana emprega atualmente 122 pessoas e atende cerca de mil famílias, sendo que são realizados, mensalmente, cerca de 15 mil procedimentos em sua sede, localizada no Parque Residencial Nardini.