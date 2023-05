Casas do Programa Vida Longa começam a tomar forma em Americana

Autoridades visitaram o local nesta quinta-feira - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As casas do Programa Vida Longa já começam a tomar forma no Jaguari, em Americana. As obras atingiram 85% de terraplanagem, com a construção de seis unidades na altura de laje e mais seis na fase de alvenaria. Ao todo, o terreno vai abrigar 28 moradias para idosos em situação de vulnerabilidade.

O prefeito Chico Sardelli (PV) e o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Eli Corrêa Filho, visitaram o local nesta quinta-feira, acompanhados de outras autoridades. “É um motivo de orgulho”, afirmou o chefe de Executivo.

O início da obra foi anunciado pelo governo estadual em fevereiro. O serviço, que está sob responsabilidade da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), deve terminar em dezembro deste ano. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

“O Vida Longa é o brilho dos olhos até do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), pois dá dignidade às pessoas que contribuíram tanto na nossa vida”, disse Eli.

A prefeitura cedeu a área para a instalação das moradias e será responsável pela manutenção e gestão do programa. As casas terão cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço.

O condomínio também contará com áreas de lazer, espaços para horta e academia. Itens de segurança e acessibilidade também estão no projeto, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, alarmes de emergência sonoros e luminosos, piso antiderrapante, entre outros.

Para serem beneficiados pelo programa, os idosos devem residir há pelo menos dois anos no município, ter renda de até dois salários mínimos e autonomia para a realização de tarefas diárias. Os moradores não pagarão aluguel, nem água e energia elétrica.