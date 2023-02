CDHU inicia construção de moradias para idosos no Jaguari

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, anunciou nesta quarta-feira o início das obras do Programa Vida Longa em Americana. A cidade terá 28 casas para idosos em situação de vulnerabilidade, no Jaguari. A construção das unidades está sob responsabilidade da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Área de convivência em uma das unidades do programa, em Bauru – Foto: Divulgação

O investimento é de R$ 4,7 milhões, que serão repassados pelo Estado à CDHU. Os imóveis devem ficar prontos em dezembro deste ano.

As moradias são destinadas a pessoas com 60 anos ou mais que vivem sozinhas, em situação de vulnerabilidade social, com renda de até dois salários mínimos.

“Além de garantir atendimento habitacional, o programa oferece espaços de convivência que melhoram a qualidade de vida de pessoas idosas e vulneráveis por diversos fatores. O Vida Longa cumpre um papel importante ao trazer dignidade para aqueles que estão na melhor idade”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Cardinale Branco, via assessoria.