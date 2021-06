Carro pega fogo no bairro Santa Cruz, em Americana

Moradores tentaram apagar o fogo com extintores, mas a situação só foram controlada com a chegada do Corpo de Bombeiros

Motorista estava em um comércio próximo quando foi avisado que seu veículo estava em chamas - Foto: Divulgação - Guarda Municipal

Um carro modelo Paraty pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (16), no bairro Santa Cruz, em Americana. Guardas municipais faziam patrulhamento pela Avenida Geraldo Gobbo quando se depararam com o veículo em chamas.

Moradores que residem nas proximidades tentaram apagar o fogo com o uso de extintores, mas a situação só foi controlada com a chegada do Corpo de Bombeiros.

Segundo a guarda municipal, o motorista estacionou o carro e foi até um comércio próximo. Minutos depois, foi alertado por moradores que o painel do veículo estava pegando fogo. Ninguém ficou ferido.

A perícia compareceu no local e a ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. O carro não tinha seguro.