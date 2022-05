Capivara entra no shopping Via Direta e assusta clientes

Uma capivara entrou, na manhã desta terça-feira (24), no Shopping Via Direta, localizado na Avenida Paschoal Ardito, em Americana. O animal, identificado como macho, foi resgatado e será solto na mata no bairro Cariobinha.

Capivara entrou no Via Direta, em Americana – Foto: Guarda Municipal de Americana/Divulgação

De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), o animal entrou no shopping e assustou comerciantes e clientes que estavam no local.

Os patrulheiros e o Corpo de Bombeiros foram acionados para realizarem o resgate da capivara, que estava na praça de alimentação quando as equipes chegaram. O animal passa bem e será levado pela Gama à mata.