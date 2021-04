Canteiro central preocupa vizinhos na Rua Florindo Cibin, em Americana

Mato alto incentiva o descarte de lixo no local e moradores pedem providências por parte da prefeitura

O mato alto do canteiro central da Rua Florindo Cibin, entre o Tiro de Guerra e a Escola Estadual Professor Wilson Camargo, no Jardim Morada do Sol, em Americana, tem causado preocupação na vizinhança.

Segundo uma dona de casa moradora das imediações, já faz mais de quatro meses que a prefeitura não realiza o serviço de roçagem na região.

Canteiro da Florindo Cibin está tomado pelo mato e há muito tempo manutenção não é realizada – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“Aqui na frente da minha casa os próprios moradores limparam” disse. Ela reforçou ainda que, apesar de a vizinhança ajudar, o trabalho precisa de maquinário específico.

A moradora ainda expôs seu medo com o acúmulo de lixo nos canteiros, já que o local pode se transformar em foco de proliferação do mosquito da dengue.

“Vai começar a ter casos de dengue, porque eu já tive dengue morando aqui”, contou à reportagem. Segundo ela, o mato alto incentiva a população a fazer o descarte de lixo no canteiro.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Americana não informou quais providências poderiam ser adotadas.