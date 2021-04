Caminhões pesados causam danos na Ivo Macris

A moradora do Jardim Monte Verde, em Americana, Camila Peres, de 27 anos, reclama do tráfego intenso de caminhões com três eixos ou mais na Estrada Municipal Ivo Macris, o que é proibido, segundo sinalizações do local.

Tráfego de caminhões pesados é muito intenso na estrada, o que provoca estragos no asfalto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Camila circula pelo local três vezes por semana para levar seu marido à hemodiálise no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, e os buracos da via, causados pelo peso dos caminhões, atrapalham a passagem, além de provocarem sustos aos motoristas. A via é de mão dupla.

A reportagem apurou que o local teve os buracos tapados recentemente. Para Camila, o ideal seria recapear a via e fiscalizar o tráfego na área.

Em nota, a prefeitura alertou que a estrada é fiscalizada por radares fotográficos. A exceção é para duas empresas instaladas no Jardim Monte Verde. Já a assessoria de imprensa da Gama (Guarda Municipal de Americana) alertou que não realiza patrulhamento para evitar autuações duplicadas.

