Câmara Municipal aprova alteração em lista dos vacinados em Americana

A Câmara de Americana aprovou, em segunda discussão, nesta quinta-feira (27), projeto de lei do vereador Gualter Amado (Republicanos), que altera a lei municipal 6.502/2021, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação diária de lista de todos os vacinados contra a Covid-19 em Americana.

O projeto foi protocolado a pedido da prefeitura, que alegou dificuldades para cumprir a legislação em função da exigência da lotação e do cargo da pessoa vacinada, dois itens não incluídos no Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar a campanha de vacinação estadual.

Com a aprovação, a prefeitura terá que publicar apenas o nome completo e CPF (com os seis primeiros dígitos com um asterisco) da pessoa vacinada, além da data e local de vacinação. A relação dos vacinados deve ser disponibilizada no site oficial do município, com atualização a cada 48 horas.

Em resposta recente ao LIBERAL, via assessoria de imprensa, a prefeitura informou que, assim que as alterações passassem pela câmara, a lista de imunizados contra a Covdi-19 no município seria divulgada.