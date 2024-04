‘Café com Síndico’ aborda capacitação durante evento em Americana

Atividade no Villa São Vito contou com palestras e estandes de empresas do gênero

O Café com Síndico realizou na tarde desta quinta-feira (11) um evento voltado para a capacitação e saúde mental dos síndicos, em Americana.

O encontro, que teve apoio do LIBERAL, foi realizado no Villa São Vito e contou com palestras e estandes de empresas.

A ação permite que síndicos tenham orientações profissionais sobre o exercício da profissão, assim como acesso a serviços que podem impulsionar o trabalho.

“O evento é preparado para trocar informação e conhecimento com os síndicos. Nosso intuito é sempre proporcionar união entre eles, trazendo novas tecnologias e novas formas de conhecimento”, afirmou a diretora do Café com Síndico, Luciana Remondi.

Durante o evento, foram realizadas palestras com especialistas em gestão condominial, que abrange tanto prédios quanto condomínios horizontais.

Welington Rezende e Luciana Remondi durante Café com Síndico – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Um dos expositores foi o técnico em edificações Welington Rezende, que palestrou no evento sobre a importância de regulamentar o trabalho.

Ele atua no CRT (Conselho Regional dos Técnicos) e apresentou orientações para os síndicos, com foco na profissionalização. “Estamos aqui para informar aos síndicos que eles têm que contratar um profissional regulamentado e registrado no conselho”, disse.

“Se o síndico não faz isso, ele corre o risco de contratar pessoas que não vão atender as demandas de forma correta e pode trazer problemas tanto para os condomínios quanto para o próprio síndico, que responde legalmente”, completou Welington.

O Café com Síndico também abordou a questão mental, com palestrantes que levaram à tona o debate sobre métodos de controle emocional, prevenção de estresse e gerenciamento de instabilidade em situações do cotidiano.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.