Buraco segue aberto na Rua Benjamin Constant, em Americana

Um buraco situado na Rua Benjamin Constant, no Centro de Americana, continua aberto mesmo cinco meses após o LIBERAL ter noticiado esse problema. A prefeitura anunciou que fará o conserto a partir desta semana

“O buraco na rua está há mais de dois anos. Um absurdo. Já foram feitas várias reclamações, mas nada de arrumarem”, disse a empresária Regina Frattini, de 54 anos, que mora em frente ao buraco, localizado na altura do número 139.

Em janeiro, um morador que preferiu não se identificar afirmou ao LIBERAL que o buraco chegou a ser consertado, mas, em vez de asfaltarem o local, foi apenas colocado concreto em cima.

Na última sexta-feira, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou a interdição, a partir desta segunda-feira, da Rua Benjamin Constant no trecho desse buraco, entre as intersecções com as ruas Quintino Bocaiúva e Dom Pedro, para serviços de recomposição da massa asfáltica. A previsão é concluir os trabalhos até o próximo dia 10.

Duas horas antes, em nota enviada ao LIBERAL, a pasta havia comunicado que “o local recebe fluxo intenso de veículos pesados, o que demanda a reconstrução da camada asfáltica a ser executada conforme a disponibilidade financeira e de recursos humanos da prefeitura”.

