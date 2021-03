Boletim traz vítima da Covid de 38 anos em Americana; ocupação de UTIs é de 97%

No HM, só há dois leitos com respiradores disponíveis; hospitais particulares estão com 100% dos leitos ocupados

A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta sexta-feira (19), quatro mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) na cidade.

Um dos pacientes era um homem de 38 anos, morador da Vila Jones, que não tinha doenças preexistentes, segundo a administração – ele faleceu no dia 15 março.

A taxa de ocupação de leitos com respiradores avançou de 96% para 97% (dos 69 leitos, 67 estão ocupados), enquanto que, 88% dos leitos sem o equipamento, estão sendo usados (79 dos 90)

No Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, só há dois leitos com respiradores disponíveis – nesta quinta, eram três livres para uso. A ocupação dos leitos sem respiradores se manteve em 100%.

Já os três hospitais particulares seguem com todos os leitos com respiradores ocupados. Naqueles sem o equipamento, a taxa é de 62% no São Lucas, 79% no São Francisco e de 100% no Hospital Unimed.

Mortes

Também foram confirmadas nesta sexta-feita as mortes de outros três pacientes, todos estavam internados no HM.

Uma mulher de 82 anos, moradora do bairro Jaguari, que faleceu no dia 12 de março (não tinha doenças preexistentes)

Um homem de 58 anos, morador da Cidade Jardim, que faleceu no dia 13 de março (não tinha doenças preexistentes)

Um homem de 46 anos, morador do Jaguari, que faleceu no dia 16 de março (tinha hipertensão)

Casos

Foram confirmados nesta sexta-feira 242 novos casos da Covid-19. Com isso, a cidade chega a 12.636 confirmações para a doença, com 326 óbitos, 669 pacientes em isolamento domiciliar, 11.624 recuperados.