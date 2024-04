Atrasada em três meses, obra do Vida Longa em Americana atinge 75% de execução

As casas do Programa Vida Longa, no Jaguari, em Americana, que tinham previsão de entrega para dezembro de 2023, ainda não ficaram prontas.

As obras das 28 unidades atingiram 75% de execução, de acordo com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Obras do condomínio Vida Longa, em Americana – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

O espaço atenderá pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A obra está sendo executada por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em uma área cedida pela prefeitura. O investimento no projeto é de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Sobre o atraso, a CDHU informou que o cronograma de execução das obras foi revisto devido às condições climáticas na região, atingida por altos volumes de chuvas nos últimos meses.

A previsão de entrega do empreendimento ficou para o segundo semestre deste ano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O projeto vai contemplar idosos que vivem preferencialmente sozinhos ou com vínculo familiar fragilizado.

O atendimento será coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.