Área Azul não será cobrada em Americana nesta sexta-feira

A cobrança de Área Azul em Americana estará suspensa nesta sexta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista. A informação foi divulgada pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). As lojas de rua estarão abertas das 9h às 15h na cidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Segundo a autoridade municipal de trânsito, não haverá cobrança de área azul nesta sexta-feira, 9 de julho, feriado estadual”, informou a associação comercial em suas redes sociais.

A expectativa da entidade é conseguir bom faturamento ao longo do dia, já que o feriado ocorre na semana de pagamento. A Acia garantiu que os protocolos sanitários contra a Covid-19 serão observados pelos estabelecimentos.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Além de Americana, o comércio de Santa Bárbara d’Oeste também estará de portas abertas nesta sexta-feira. As lojas barbarenses vão funcionar das 9h às 14h. Nas demais cidades, a abertura está autorizada desde que a loja cumpra com as regras previstas em acordo com o sindicato dos trabalhadores.