Após perseguição, motociclista é detido embriagado e sem CNH em Americana

Um motociclista de 21 anos foi detido na madrugada deste sábado (5), em Americana, após ter cometido uma série de infrações de trânsito enquanto era perseguido pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

Segundo a corporação, ele admitiu estar embriagado e não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Motocicleta foi recolhida para o Pátio Municipal após o registro da ocorrência – Foto: Divulgação / Gama

Os guardas se depararam com o condutor na Rua das Imbuias, por volta da meia-noite, durante patrulhamento. Além do motociclista, também havia um rapaz de 20 anos na garupa. Ambos estavam em atitude suspeita, de acordo com a Gama.

O condutor desobedeceu a uma ordem de parada dos guardas, ignorou os semáforos e realizou uma conversão proibida na Avenida Cillos com a Rua dos Salgueiros. A Gama o perseguiu pelas ruas do bairro e conseguiu detê-lo no momento em que ele transitava pela contramão da Rua das Imbuias.

Durante a abordagem, a equipe notou que o motociclista tinha sinais de embriaguez. Ele confessou ter ingerido bebida alcoólica e disse que não parou devido ao seu estado.

Os guardas o levaram até a delegacia, onde ele teve o sangue coletado para exame de alcoolemia. Após o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Civil liberou o condutor. Sua moto foi recolhida para o Pátio Municipal.