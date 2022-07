Americanense assume presidência da Caixa de forma interina

Henriete é vice-presidente de Habitação desde abril deste ano - Foto: Divulgação

A americanense Henriete Alexandra Sartori Bernabé assumiu interinamente a presidência da Caixa Econômica Federal após a saída de Pedro Guimarães, conforme o banco anunciou nesta quinta-feira (30).

Ela vai ficar no cargo até a posse da futura presidente, Daniella Marques Consentino, que foi nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na última quarta.

Vice-presidente de Habitação, Henriete trabalha na Caixa desde 1999 e construiu sua carreira na área de riscos da instituição, com ênfase em risco de crédito para o segmento ‘corporate’ e construção civil. Atuou também no relacionamento institucional junto aos órgãos externos de controle e supervisão.

Em 2019, passou a comandar a Superintendência Nacional de Gestão do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo e Serviço), onde coordenou as ações de pagamento do Saque Imediato em 2019 e do Saque Emergencial em 2020.

Liderou, ainda, o processo de migração da gestão do seguro DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores) para a Caixa e integrou o Conselho FIscal da Caixa Seguridade.

Em fevereiro de 2021, tomou posse como diretora executiva de Riscos e, em junho do mesmo ano, se tornou vice-presidente da Caixa.

Graduada em Ciências Econômicas, com MBA em Finanças, Controladoria e Estratégia de Investimentos e Financiamento, ela é vice-presidente de Habitação desde abril de 2022.

Denúncias

Guimarães deixou a presidência na última quarta, após ser acusado de assédio sexual por funcionários do banco. Os casos são investigados pelo Ministério Público Federal e pela Corregedoria da Caixa. O ex-presidente alega inocência.