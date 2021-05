Americana vai retirar 69 doses para iniciar vacinação de motoristas

A Prefeitura de Americana vai retirar 69 doses de vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) para iniciar a imunização de motoristas e cobradores do transporte público.

Segundo o Executivo, o município recebeu, por enquanto, apenas esta quantidade para o público, que serão retiradas nesta sexta-feira (21), no Departamento Regional de Saúde em Campinas.



“A vacinação será feita por meio de agendamento no site da prefeitura, na próxima segunda-feira (24), sendo que a agenda será aberta a partir desta sexta-feira”, informa a administração municipal.

A Secretaria de Saúde não soube informar quantos profissionais há na cidade, “porém seguirá o calendário do Estado, de acordo com o envio de doses correspondentes a cada público-alvo”.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Hortolândia e Sumaré já anunciaram o início da vacinação da categoria na cidade.

Anunciada pelo Estado para começar na terça-feira (18), a imunização de trabalhadores da categoria estava acontecendo apenas em São Paulo e regiões metropolitanas, por falta de vacina.

A categoria precisa se cadastrar no site Vacina Já do Estado.

Em Hortolândia, a vacinação será no CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade do Remanso), no Remanso Capineiro. Em Sumaré, em qualquer um dos sete pontos de vacinação da cidade.

As prefeituras de Nova Odessa e Santa Bárbara d´Oeste disseram aguardar o repasse de doses do Estado, que deve acontecer em breve.

A Secretaria de Estado de Saúde informou os municípios com relação ao quantitativo de doses a serem utilizadas e disse que as doses faltantes estão sendo enviadas. Para a região de Campinas foram enviadas 5,8 mil doses para a imunização do grupo prioritário.